В Узбекистане началось понижение температуры
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане началось понижение температуры.

По данным Узгидромета, с 18 октября в страну пришла относительно прохладная воздушная масса с северо-запада. Днем температура воздуха постепенно снижается: в целом по стране +21…+26 °C, на севере +15…+20 °C. Ночью температура опускается до +6…+11 °C, на севере — до +3…+8 °C.

В выходные ожидается преимущественно сухая погода. Лишь вечером 18 октября местами в Бухарской и Навоийской областях возможны кратковременные дожди. 19 октября осадки возможны в предгорных и горных районах, в высокогорьях прогнозируется снег. Ветер составит 7−12 м/с.

В Ташкенте сохраняется переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с. Днем 18 октября температура +23…+25 °C, 19 октября — +19…+21 °C. Ночью воздух прогреется до +8…+10 °C.

