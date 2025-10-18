В Иране проснулся вулкан, спавший более 700 тыс. лет

CentralAsia (CA) - На юго-востоке Ирана зафиксирована активность вулкана Тафтан, который считался потухшим более 710 тысяч лет, сообщает Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что вершина вулкана поднялась на 9 см всего за 10 месяцев с 2023 по 2024 год. Специалисты связывают это с накоплением горячих жидкостей и газов под поверхностью или с проникновением магмы на небольшую глубину. В 2024 году местные жители отмечали выбросы дыма и пепла, что свидетельствует о возобновлении активности.

Учёные уточняют, что через вентиляционные отверстия вулкана ежедневно выделяется около 20 тонн диоксида серы, а также водяной пар, сероводород и фтористый водород. При этом признаков немедленного извержения пока нет.

По данным ILNA, высота Тафтана составляет примерно 3940 м. Вулкан расположен в горной зоне на границе Ирана и Пакистана и образовался в результате субдукции коры Аравийского океана под Евразийский континент.