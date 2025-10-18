Парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи в общественных местах

CentralAsia (CA) - Парламент Португалии одобрил запрет на ношение паранджи в общественных местах.

За инициативу, предложенную ультраправой партией «Шега», проголосовали либерально-консервативная Социал-демократическая партия, консерваторы из «Социально-демократического центра — Народная партия» и центристская «Либеральная инициатива». Остальные партии либо воздержались, либо выступили против.

Законопроект предусматривает запрет на «использование в общественных местах одежды, предназначенной для сокрытия или затруднения демонстрации лица», как в случае с паранджой. Он также запрещает «принуждать кого-либо скрывать лицо по причинам пола или религии».

При этом предусмотрены исключения. Запрет «не применяется», если сокрытие лица «должным образом оправдано по причинам здоровья или профессиональным, художественным, развлекательным либо рекламным причинам». Закон также «не распространяется на самолеты, дипломатические и консульские помещения», а лица могут быть закрыты в местах отправления культа и других священных местах.

Теперь законопроект будет рассмотрен парламентским комитетом по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям, где в него могут быть внесены поправки. После этого документ вернется на пленарное заседание для окончательного голосования.