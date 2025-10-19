экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня
// Stringer/REUTERS

CentralAsia (CA) -  МИД Катара сообщил, что Афганистан и Пакистан на переговорах в Дохе договорились о немедленном прекращении огня. 

Катар и Турция выступили посредниками переговоров. «В ходе переговоров обе стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов по укреплению прочного мира и стабильности между двумя странами»,— написано в заявлении МИД Катара. 

В публикации также указано, что Афганистан и Пакистан договорились провести новые встречи для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

Бои на границе Афганистана и Пакистана начались 11 октября. 15 октября вступило в силу двухдневное перемирие. После его завершения бои возобновились.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com