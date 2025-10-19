экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Аэропорт столицы Бангладеш открылся после сильного пожара

CentralAsia (CA) -  Пожар, произошедший в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш, взят под контроль. Полёты возобновлены, пострадавших нет, сообщили в министерстве гражданской авиации и туризма страны.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время начнётся расследование, чтобы установить причину возгорания и принять меры по предотвращению подобных случаев.

По данным местных СМИ, огонь вспыхнул в грузовом терминале аэропорта около 14:30 по местному времени. Из-за происшествия несколько рейсов были перенаправлены в другие города Бангладеш.

За последние дни в стране произошло три крупных пожара — в аэропорту, на швейной фабрике и складе химикатов в районе Мирпур в Дакке, а также в восьмиэтажном здании фабрики в Читтагонге. Временное правительство заявило, что виновные понесут наказание, если будет доказано, что возгорания носили умышленный характер.

