В США прошли масштабные протесты против политики Трампа

Азия и мир, политика
19 октября 2025

CentralAsia (CA) - В США 18 октября состоялись акции протеста против «авторитарных тенденций и коррупции» действующего президента США.
По данным организаторов, в более чем 2700 митингах приняли участие около 7 млн человек. Крупнейшие демонстрации прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго.
Участники несли флаги и плакаты с надписями: «Нет королям», «Миллиардеры убивают США», «Избавьтесь от режима», «Демократия, а не монархия».
Как сообщает Reuters, акции проходили мирно. В них участвовали люди разных возрастов, в том числе семьи с детьми. Сообщений о задержаниях или столкновениях не поступало.
«Нет ничего более американского, чем сказать “У нас нет королей” и воспользоваться правом на мирный протест», — отметила Лия Гринберг, соучредитель движения Indivisible, организовавшего акции.
Протесты отражают растущее недовольство мерами администрации Трампа — уголовным преследованием оппонентов, ужесточением миграционной политики и использованием войск Нацгвардии для поддержания порядка в городах.
Республиканцы, в свою очередь, назвали демонстрации «митингами ненависти к Америке».
Акции проходят на фоне продолжающегося шатдауна, из-за которого приостановлена работа ряда федеральных служб, а десятки тысяч госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска. Это уже вторая волна массовых протестов после аналогичных событий в июне.