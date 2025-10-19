Более 5 тыс. граждан Таджикистана не могут пересечь границу страны из-за долгов

CentralAsia (TJ) - Почти 5,1 тыс. человек не могут покинуть Таджикистан из-за долгов.

Как сообщает Служба принудительного исполнения в отчёте за девять месяцев, это на 2,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего ограничения были наложены на более чем 21 тыс. должников прошлых лет. За этот период в Единый государственный реестр должников Таджикистана внесены более тысячи новых лиц — 2350 физических и 13 юридических, всего 2363 человека. Это на 1062 больше, чем за девять месяцев 2024 года.

Из-за долгов по исполнительным документам 1,6 тыс. должников не смогли пересечь границу страны. Они погасили задолженность на 24,7 млн сомони — на 260 человек и на 9,6 млн сомони больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Служба принудительного исполнения собрала почти 150 млн сомони алиментов в пользу матери и ребёнка.

