Сирия ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Сирия и Россия проводят переговоры о пересмотре прежних соглашений, заключённых с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, передаёт газета Asharq Al-Awsat.

На переговорах обсуждалось размещение российских военных баз в Сирии, однако новых соглашений пока достигнуто не было. Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с судьбой свергнутого в 2024 году Башара Асада, а также перспективы сотрудничества между странами при урегулировании спорных вопросов.

Временный президент Сирии Ахмед-аш-Шараа прибыл в Москву 15 октября. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии намерены перезапустить весь комплекс отношений с РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждался вопрос российских военных баз, но подробности не раскрывал.

По информации источников в МИД Турции и арабских СМИ, переходное правительство Сирии запросило у России военно-техническую помощь, взамен гарантируя сохранение российских объектов на своей территории.

