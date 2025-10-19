Сирия ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада

- Азия и мир, политика
- 14:57, 19 октября 2025
CentralAsia (CA) - Сирия и Россия проводят переговоры о пересмотре прежних соглашений, заключённых с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, передаёт газета Asharq Al-Awsat.
На переговорах обсуждалось размещение российских военных баз в Сирии, однако новых соглашений пока достигнуто не было. Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с судьбой свергнутого в 2024 году Башара Асада, а также перспективы сотрудничества между странами при урегулировании спорных вопросов.
Временный президент Сирии Ахмед-аш-Шараа прибыл в Москву 15 октября. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии намерены перезапустить весь комплекс отношений с РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждался вопрос российских военных баз, но подробности не раскрывал.
По информации источников в МИД Турции и арабских СМИ, переходное правительство Сирии запросило у России военно-техническую помощь, взамен гарантируя сохранение российских объектов на своей территории.