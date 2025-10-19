экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа

CentralAsia (CA) -  Израильские военные нанесли авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, атака стала ответом на действия боевиков, открывших огонь по израильским силам в районе Рафаха. Официальных комментариев от армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока нет.

Ранее в октябре бывший президент США Дональд Трамп заявил о возможном возобновлении военной операции ЦАХАЛ в Газе, отметив, что ранее ему приходилось сдерживать действия израильской администрации.

