Минобороны Швеции призвало европейские страны перейти в «режим войны»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Европа должна перейти в «режим войны». Об этом он сказал в интервью немецкому изданию RND.

«Чтобы сохранить мир, мы должны быть готовы к возможной войне — и морально, и военном отношении. Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир», - отметил Йонсон.

По его словам, около 90% шведов поддерживают сохранение или расширение помощи Украине, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Министр подчеркнул, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной необходимо усилить военную поддержку Киева и ужесточить санкции против Москвы.

Он также прокомментировал появление беспилотников в воздушном пространстве Польши в сентябре, заявив, что страны НАТО должны предпринять дополнительные шаги для противодействия возможной эскалации со стороны России. Йонсон добавил, что альянс может нанести ответный удар по дронам и кораблям, если те незаконно пересекут границы воздушного или морского пространства.