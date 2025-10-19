В музее Лувр в Париже произошла кража

CentralAsia (CA) - Музей Лувр в Париже закрылся на весь день из‑за ограбления. Пока неизвестно, что именно было похищено.

Парижская прокуратура подтвердила, что в Лувре произошла «кража ювелирных изделий». По её данным, расследование ведётся по подозрению в «организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления». В работе участвует следственная служба, занимающаяся борьбой с незаконным оборотом культурных ценностей.

«В настоящий момент оценивается ущерб, — сообщили в прокуратуре. — Расследование продолжается».

Лувр в Париже — один из самых посещаемых музеев мира и крупнейший художественный музей Франции с коллекцией более 380 тыс. экспонатов, включая «Мону Лизу» и «Венеру Милосскую». Его ежегодно посещали около 8-10 млн человек.