Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении авиаударов по Газе

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля заявила о «грубом нарушении» режима прекращения огня палестинской группировкой ХАМАС и нанесла удары по сектору Газа.

В ЦАХАЛ отметили, что боевики обстреляли израильских солдат, которые в соответствии с условиями соглашения уничтожали террористическую инфраструктуру в районе Рафаха на границе с Египтом. Погибли 26-летний майор и 21-летний старший сержант. Армия начала наносить ответные удары с целью устранения угрозы и ликвидации туннелей и других военных сооружений, используемых ХАМАСом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ и службам безопасности «принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа» после нападения боевиков на военных. По данным военного источника Times of Israel, в Рафахе было поражено более 20 целей. Также Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления.

Представитель кабмина Израиля анонимно заявил 12-му телеканалу, что Иерусалим не хочет возобновлять боевые действия. Как и представители ЦАХАЛ, он подчеркнул, что авиаудары были лишь ответом на атаку ХАМАС, и предупредил, что подобным образом Израиль будет реагировать на любые нарушения режима перемирия со стороны террористов.

Позже израильская армия заявила о возвращении к перемирию в Газе. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, решение принято по распоряжению политического руководства Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжит придерживаться условий перемирия и будет жестко реагировать на любые его нарушения»,— заявили в армии.

Как сообщает «Би-би-си», в ХАМАС, в свою очередь, заверили, что тоже привержены соглашению о прекращении огня. В заявлении террористической группировки говорится, что у нее нет оперативной связи со своими боевиками в Рафахе и руководство ХАМАС «не имеет отношения к происходящему в этих районах». Al Jazeera со ссылкой на «медицинские источники» сообщила, что с момента вступления сделки в силу погиб 51 палестинец, еще 150 получили ранения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом начало действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в его нарушении.

13 октября президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. Американский лидер Дональд Трамп заявлял о достижении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке. План президента США является базовым сценарием урегулирования конфликта. По задумке Трампа, в секторе Газа появится переходная администрация, а за безопасность в регионе будут отвечать международные стабилизационные силы — миротворческий контингент, сформированный США совместно с арабскими и другими партнерами.