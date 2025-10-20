Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра

CentralAsia (CA) - Прокуратура Парижа на данный момент рассматривает две основные версии ограбления Лувра, заявила прокурор Лора Бекко, передает Le Figaro.

По ее словам, власти не исключают, что ограбление было заказным, или же предпринималось с целью отмывания средств.

«Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо <…> [они украли] драгоценности для отмывания денег», -приводит слова прокурора газета Figaro.

Также, как сообщила Бекко, рассматривается версия об иностранном вмешательстве, но она «не является приоритетной». О том, что Лувр могли ограбить иностранцы, ранее сообщило МВД Франции.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.

По данным парижской прокуратуры, были похищены:

ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона.

три ювелирных украшения (колье, серьги и тиару) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830-1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне.

четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

МВД Франции заявило, что Лувр ограбили за семь минут, по оценке французского Минкультуры, на это ушло четыре минуты. На данный момент разыскиваются четыре человека, участвовавших в преступлении. Все они мужчины. Злоумышленники покидали место преступления на скутерах, скрыв лица.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее покушением на историческое наследие, которым дорожит страна. Он пообещал, что похищенные драгоценности будут найдены, а преступники предстанут перед судом.