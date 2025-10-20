В Гонконге грузовой Boeing выкатился с посадочной полосы в море, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга и частично оказался в море, сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропорта.

Авария произошла около 3:50 по местному времени. Самолет выполнял рейс из Дубая. Как сообщает сервис Flightradar24 в Х, это был Boeing 747 турецкой авиакомпании AirACT, выполнявшей грузовой рейс для Emirates. Он, предположительно, столкнулся с наземным транспортным средством.

В результате происшествия погибли два человека, находившиеся в нем, пишет South China Morning Post со ссылкой на полицию. По данным издания, сначала они считались пропавшими без вести, затем одного из погибшего достали из моря мертвым, а второго обнаружили на месте происшествия позднее. Он скончался в больнице.

После аварии северная взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта, южная и центральная продолжают работу.