Назначен посол Казахстана в США
CentralAsia (KZ) - Президент своим указом назначил нового посла Казахстана в США, сообщила Акорда.
Пост занял Магжан Ильясов.
«Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в США. Он освобождён от должностей посла РК в Великобритании, Северной Ирландии, Исландии, Ирландии по совместительству», – говорится в документе.
Магжан Ильясов окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений, Гарвардский университет и Школу государственного управления имени Кеннеди. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками.
26 сентября Ержана Ашикбаева освободили от должности посла Казахстана в США, которую он занимал с апреля 2021 года.
