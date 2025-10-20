экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Назначен посол Казахстана в США

CentralAsia (KZ) -  Президент своим указом назначил нового посла Казахстана в США, сообщила Акорда.

Пост занял Магжан Ильясов.

«Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в США. Он освобождён от должностей посла РК в Великобритании, Северной Ирландии, Исландии, Ирландии по совместительству», – говорится в документе.

Магжан Ильясов окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений, Гарвардский университет и Школу государственного управления имени Кеннеди. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками. 

26 сентября Ержана Ашикбаева освободили от должности посла Казахстана в США, которую он занимал с апреля 2021 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com