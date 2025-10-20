Назначен посол Казахстана в США

CentralAsia (KZ) - Президент своим указом назначил нового посла Казахстана в США, сообщила Акорда.

Пост занял Магжан Ильясов.

«Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в США. Он освобождён от должностей посла РК в Великобритании, Северной Ирландии, Исландии, Ирландии по совместительству», – говорится в документе.

Магжан Ильясов окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений, Гарвардский университет и Школу государственного управления имени Кеннеди. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками.

26 сентября Ержана Ашикбаева освободили от должности посла Казахстана в США, которую он занимал с апреля 2021 года.

