Трамп заявил, что перемирие Израиля и ХАМАС остается в силе

CentralAsia (CA) - Договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС все еще в силе, подтвердил президент США Дональд Трамп после недавних ударов по сектору Газа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Israel national news.

«Они устроили перестрелку, и мы полагаем, что руководство к этому не причастно. Знаете, это дело рук некоторых мятежников внутри организации. Но в любом случае, с этим разберутся должным образом. С этим разберутся жестко, но должным образом», — отметил он.

Трамп выразил надежду, что «все будет очень мирно с ХАМАС».

США 19 октября предупредили Катар, Турцию и Египет — посредников в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС — о готовящемся нарушении перемирия в Газе. В ответ ХАМАС назвал обвинения ложными и обвинил Израиль в срыве режима прекращения огня.

В тот же день ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в Газе, что, по данным The Times of Israel, стало ответом на атаку на израильские силы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе. По данным Axios, Израиль заранее уведомил администрацию Трампа об ударах. ХАМАС заявил, что не имеет отношения к инциденту в Рафахе и придерживается режима прекращения огня.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября после подписания соответствующего соглашения.