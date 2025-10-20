CNN включил узбекскую лепешку в топ-50 лучших видов хлеба

CentralAsia (CA) - Туристический портал CNN Travel включил узбекскую лепешку в список 50 лучших видов хлеба мира. В рейтинг также вошли французский багет, русский каравай и армянский лаваш.

Издание отмечает, что традиционный узбекский хлеб выделяется не только насыщенным вкусом, но и своим неповторимым внешним видом — лепешки украшают орнаментами и специальными штампами, после чего выпекают в глиняных печах.

В публикации подчеркивается, что рецепты и текстура лепешек отличаются в зависимости от региона. В Ташкенте хлеб чаще всего мягкий и тягучий, а в Самарканде предпочитают более плотные и хрустящие варианты.

Кроме узбекской лепешки, в рейтинг вошли французский багет, русский каравай и армянский лаваш.