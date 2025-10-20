Солист Монгольского филармонического оркестра “Морин хуур” Н.Ашит выступил с концертом в Канаде

Посольство Монголии в Канаде в сотрудничестве с Почетным консульством Монголии в провинции Онтарио организовало концерт под названием “Мелодии Морин хуура, звуки хуумий (Хуурын эгшиг, хуумийн уянга) солиста Монгольского филармонического оркестра “Морин хуур” Н.Ашита в Центре исполнительских искусств Ричмонд-Хилл, Канада , 9 октября 2025 года.

Открывая концерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Канаде Эрдэнэцогтын Сарантогос отметила, что культура и искусство двух стран, в частности монгольское горловое пение (хуумий) и горловое пение инуитов (кажтайджак), способствуют укреплению отношений между народами.

Кроме того, с речью также выступили мэр Ричмонд-Хилла Дэвид Уэст и Почетный консул Монголии Брайон Уилферт.

На концерте солист Н.Ашит исполнил монгольские народные песни “Четыре горы” (Дурвун уул), “Поступь вороного коня” (Жонон хар морины явдал), “Воспевание Алтая” (Алтайн магтаал), а также произведения лауреата Государственной премии, Народного артиста, Героя Труда Монголии Н.Жанжаннорова “Гоби, навсегда оставшаяся в сердце” (Сэтгэл шингэсэн говь) , “Бурхан Халдун” в сочетании с горловым пением хуумий. Представляя истоки и особенности хуумий и морин хуура, в том числе алтайской арфы (Алтайн ятга), музыканты Н.Ашит и Н.Тунгалаг исполнили музыкальные композиции на Морин хууре и Алтайской арфе, придав выступлению особый колорит.

На концерте присутствовали представители Служба Комиссара по торговле провинции Онтарио Министерства международных дел Канады, мэрии города Ричмонд Хилл, бизнеса, культуры, искусства и неправительственных организаций Канады, студенты и граждане Монголии, проживающие в районе Большого Торонто.

