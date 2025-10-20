Герой Труда Монголии Энхбаярын Содномпэлжээ завоевал девятую медаль чемпионата мира

Герой Труда Монголии Энхбаярын Содномпэлжээ завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по парапауэрлифтингу среди молодежи и взрослых, который проходит в Каире, Египет, с 10 по 18 октября.

В частности, в весовой категории до 107 кг среди взрослых паралимпийский чемпион, Герой Труда и заслуженный спортсмен Монголии Содномпэлжээ поднял 243 кг и завоевал серебряную медаль. Это его девятая медаль, завоеванная на чемпионатах мира, в результате чего в его активе три золотые и шесть серебряных медалей.

В этой весовой категории иранский пауэрлифтер Гарибшахи Алиакбар завоевал золото, подняв 255 кг, а бронзовая медаль досталась американскому спортсмену Боди Бобби, поднявшему 237 кг.

Кроме того, обладатель Кубка мира Д.Жигмэд установил два молодежных мировых рекорда во взрослой весовой категории до 54 кг. Предыдущий рекорд составлял 155 кг, в то время как Жигмэд поднял 153 кг в первой попытке и 155 кг во второй.

