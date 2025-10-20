Монгольская учительница удостоена премии Принцессы Махи Чакри

CentralAsia (MNG) -

Премия имени Её Королевского Высочества принцессы Маха Чакри была вручена преподавательнице и менеджеру по обучению в профессиональном училище "Энэрэл" из Монголии А.Уянга.

Премия, учрежденная в 2015 году в по случаю 60-летия Ее Величества принцессы Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндхорн, вручается два раза в год выдающимся учителям в Юго-Восточной Азии и Восточного Тимора. В этом году премия была присуждена педагогам из 14 стран, включая Бангладеш, Бутан и Монголию.

Лауреат премии, преподавательница А.Уянга, неустанно работает над обеспечением равных возможностей для людей с ограниченными возможностями в сфере образования и трудоустройства и внесла значительный вклад в расширение доступа к профессиональному образованию. Она активно участвовала в обучении, социализации и поддержке учащихся с ограниченными возможностями на рынке труда.

В знак признания её выдающегося вклада Фонд премии имени Её Королевского Высочества принцессы Маха Чакри Сириндхорн вручил ей денежную премию в размере 10 тысяч долларов США.

Целью премии является признание достижений выдающихся педагогов в области образования, поддержка их профессионального развития и содействие международному сотрудничеству.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения