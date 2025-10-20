В Монголии на этой неделе

CentralAsia (MNG) -

Обзор основных событий, которые пройдут в Монголии с 20 по 26 октября 2025 года.

События в Улаанбаатаре:

20 октября: Состоятся заседания партийных фракций в Великом Государственном Хурале.

20 октября: В Министерстве иностранных дел будет отмечаться День ООН.

20 октября: День Всенародного референдума. Этот день будет отмечаться в связи с внесением изменения о включении этого дня в “Список годовщин исторических событий и знаменательных дат".

20 октября: Состоится жеребьёвка турнира по национальной борьбе "Золотой Кубок - 2025".

20 октября: Совет национальной безопасности и Институт истории и этнологии Академии наук Монголии совместно организуют международную научную конференцию на тему "80 лет со дня проведения Всенародного референдума о независимости" в Национальном музее "Чингис хаан".

21 и 22 октября: Пройдут заседания Постоянных комитетов Великого Государственного Хурала.

23 октября: В Государственном дворце состоится очередное заседание Кабинета министров.

23 и 24 октября: Пройдут пленарные заседания Великого Государственного Хурала.

24 октября: Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

24 октября: День Организации Объединенных Наций.

24–26 октября: В международном выставочном центре "Misheel Expo Mega Hall" пройдет 26-й Международный фестиваль "Устойчивый туризм – Центральная Азия".

25 октября: Состоится первый этап турнира "Золотого Кубка" Федерации национальной борьбы.

26 октября: Продолжится первый этап турнира "Золотого Кубка" Федерации национальной борьбы.

– Национальная кампания “Осенние дни посадки деревьев" продлится по всей стране до 26 октября.

– Временная выставка "Новые выставочные экспонаты" продлится в Национальном музее Чингис хаан до 30 октября.

–Продолжается общенациональная просветительская кампания "Золотая осень – заботьтесь о своих посаженных деревьях".

– Кампания "Контроль и торговля импортными продуктами питания", организованная Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, продлится до 1 ноября.

– Кампания "Культурное пространство – наша среда обитания" продлится по всей стране до 3 ноября.

– Регистрация на зимние вступительные экзамены 2025 года завершится 14 ноября.

События в регионах:

21 октября: Чемпионат по национальной борьбе среди юношей (16-18 лет) и среди молодежи (19-20 лет) пройдет в сомоне Ундурхаан аймака Хэнтий.

22 октября: Чемпионат по национальной борьбе среди юношей и молодежи пройдет в сомоне Ундурхаан аймака Хэнтий.

23 октября: Осенний призыв на военную службу 2025 года пройдёт в сомоне Сухбаатар аймака Сэлэнгэ в Управлении физкультуры и спорта аймака.

– Турнир по волейболу "Мандал Лига" среди учащихся и клубов средних школ района Хараа имени главы сомона Мандал аймака Сэлэнгэ продлится до 23 октября.

– Национальная осенняя кампания по посадке деревьев продлится во всех аймаках до 26 октября.

– Кампания "Культурное пространство – наша среда обитания" продлится во всех аймаках до 3 ноября.

– Государственная инвентаризация движимых исторических и культурных ценностей продлится в аймаке Ховд до 20 ноября.

События за рубежом:

21–23 октября: В Сиднее (Австралия) Национальная горнодобывающая ассоциация Монголии совместно с Министерством промышленности и минеральных ресурсов организует мероприятие "День Монголии".

21–31 октября: В Манаме (Бахрейн) пройдут Азиатские молодежные игры "Бахрейн-2025".

23 октября: В швейцарском музее Ритберг в Цюрихе откроется выставка "Монголы: путешествие во времени".

24 октября: В Даляне (Китай) стартует Чемпионат Азии по стекингу.

24–26 октября: Монголия примет участие в качестве приглашенной страны в Мультикультурном фестивале "Ариранг" для мигрантов, который пройдёт в Чханвоне (Южная Корея).

24–26 октября: Спектакль "Хаан монголов" будет показан в Нагое (Япония).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения