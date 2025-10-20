экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламент Монголии проголосовал за отставку Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара

CentralAsia (MNG) -  

На состоявшемся сегодня пленарном заседание Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии обсудил и принял постановление по предложению об отставке  Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара.

Это предложение ранее обсуждалось на заседании Постоянного комитета Великого Государственного Хурала по государственному устройству, состоявшемся накануне, 16 октября. Постоянный комитет не поддержал предложение об отставке нынешнего премьер-министра.

На сегодняшнем утреннем пленарном заседании Великого Государственного Хурала депутаты задавали вопросы и высказали свои мнения по обсуждаемому предложению. После обсуждения 71 депутат, присутствовавший на пленарном заседании, проголосовал за освобождение Премьер-министра Гомбожавын Занданшатара от его обязанностей.

До назначения нового премьер-министра Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.

