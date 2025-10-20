Мэр Улаанбаатара уполномочен заключить соглашение о партнерстве

CentralAsia (MNG) -

На своем заседании, состоявшемся 16 октября, Хурал представителей граждан столицы принял постановление, предоставляющее мэру Улаанбаатара право заключить соглашение о партнерстве по проекту строительства пятой теплоэлектростанции (ТЭЦ-5).

Это первый мегапроект, реализуемый в энергетическом секторе Монголии в рамках государственно-частного партнерства, и он знаменует собой отправную точку для масштабного развития столицы. Проект представляет собой стратегическое развитие, направленное на удовлетворение потребностей столицы в электроэнергии и тепле, повышение надежности энергоснабжения и снижение загрязнения воздуха.

ТЭЦ-5 будет иметь два энергоблока мощностью по 150 МВт и вырабатывать 2,2 млрд кВт*ч электроэнергии и 4,8 млн ГДж тепла в год с использованием современной технологии регенеративного сжигания. Это экологически чистое решение сокращает выбросы летучей золы в атмосферу до 99,9% с помощью системы фильтрации дымовых газов.

Процесс выбора партнера из частного сектора для реализации проекта был организован поэтапно в соответствии с Законом о государственно-частном партнерстве и порядком, утвержденным постановлением Правительства №210 от 2024 года. Впоследствии была создана рабочая группа для заключения контракта с участником, занявшему первое место по результатам оценки, и 25 сентября между сторонами было достигнуто соглашение. После того, как Хурал представителей граждан предоставил полномочия на заключение соглашения, проект в настоящее время вступил в стадию практической реализации.

Проект строительства ТЭЦ-5 позволит создать более 1600 новых рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию - 369 постоянных. Также появятся многочисленные преимущества, такие как подготовка инженеров и технических специалистов, поддержка отечественного производства и сферы услуг.

Инвестиции в проект составляют 658,6 млн долларов США, при этом 80% инвестиций поэтапно финансируются частным сектором и 20% - из бюджета столицы.

