Парламенты Монголии и Чешской Республики укрепляют сотрудничество

CentralAsia (MNG) -

Делегация Сената Парламента Чешской Республики во главе с заместителем Спикера Ийткой Сейтловой находится с официальным визитом в Монголии.

В четверг, 16 октября, член Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии, председатель парламентской группы дружбы Монголия-Чехия Жадамбын Бат-Эрдэнэ встретился с заместителем Спикера Сената Парламента Чехии Ийтке Сейтловой.

В ходе встречи г-жа Йитка Светлова отметила новый уровень двусторонних отношений, достигнуты в ходе государственного визита Президента Монголии в Чешскую Республику, который состоялся в рамках празднования 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразила уверенность в том, что сотрудничество будет развиваться и впредь.

Председатель парламентской группы дружбы Монголия-Чехия Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что Монголия рассматривает Чехию как “Третьего соседа” Монголии и надежного партнера в Европе.

“Мы разделяем общие ценности, такие как демократия, права человека, свобода и верховенство закона. Сотрудничество между высшими законодательными органами и парламентскими группами дружбы играет важную роль в двусторонних отношениях. Мы рады совместной работе по расширению и развитию монголо-чешских отношений и сотрудничеству по всех возможных областях. Чешская Республика оказывает содействие в изучении, защите и реинтродукции редких диких животных, таких как Мазаалай (медведь Гоби) и дикий двугорбый верблюд (хавтагай)”, - отметил депутат Бат-Эрдэнэ, добавив, что этот визит имеет большое значение для обогащения двусторонних отношений социально-экономическим содержанием и расширения их во многих областях.

В ходе встречи стороны обсудили результаты текущих проектов и программ, реализуемых в рамках сотрудничества между двумя странами, и обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения