В Таджикистане стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер»

CentralAsia (TJ) - На полигоне «Фахрабад» в Таджикистане состоялась торжественная церемония открытия совместных учений Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2025» и специального учения по радиационной, химической, биологической защите и медицинскому обеспечению «Барьер-2025».

В церемонии приняли участие начальник Генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Абдукодир Саидзода, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, а также представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Саидзода отметил, что в условиях растущих дестабилизирующих факторов у границ стран региона готовность коллективных сил к выполнению задач приобретает особое значение. По его словам, масштабные учения подчеркивают необходимость объединения усилий государств ОДКБ в противостоянии современным вызовам и угрозам.

Тасмагамбетов подчеркнул, что учения проходят на фоне обострения международной обстановки и сохраняющегося конфликтного потенциала в Центральной Азии. Он отметил важность постоянной готовности Миротворческих сил ОДКБ к операциям как в зоне ответственности организации, так и за её пределами по мандату ООН.

По словам Тасмагамбетова, предстоящие этапы учений позволят отработать взаимодействие командиров и штабов, повысить полевую выучку и слаженность национальных контингентов.

Активная фаза манёвров пройдет с 20 по 24 октября. Впервые в их рамках проводится учение «Барьер-2025», направленное на обеспечение биологической безопасности коалиционной группировки войск.

В учениях участвуют около 1500 военнослужащих и более 200 единиц техники, включая 6 вертолётов и свыше 20 беспилотников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения