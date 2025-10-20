В России АЗС закрываются из-за топливного кризиса

CentralAsia (CA) - В нефтяной державе — топливный кризис, которого не наблюдали годами. По оценкам отраслевых экспертов, уже в октябре в России могут временно прекратить работу до 2–2,5% автозаправочных станций, а при ухудшении ситуации — и более 3%.

Как пишет kursdela.biz, причина в стремительном росте оптовых цен на бензин и дизель, из-за которого АЗС вынуждены продавать топливо в убыток.

По данным компании ОМТ-Консалт, с начала осени реализацию топлива уже приостановили около 360 заправок, что составляет 1,6% от общего количества. Из них более 300 принадлежат независимым операторам, не имеющим государственной поддержки. Именно они первыми уходят с рынка, не выдерживая ценового давления.

«Ситуация уровня „караул“. Сегодня в минус работают почти все АЗС. Иногда выгоднее закрыться, чем заправлять машины и терять деньги», — сообщил источник в компании «Газпромнефть» на полях Петербургского международного газового форума.

Рекорд на бирже и падение рентабельности

Кризис усиливается ростом цен на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Стоимость тонны Аи-92 впервые превысила 74 тысячи рублей, а дизельное топливо подорожало до 71,3 тысячи. Для сравнения: еще летом цена держалась на уровне 60 тысяч рублей за тонну.

Розничные сети не успевают адаптироваться к изменениям. В Москве литр бензина Аи-95 стоит уже свыше 60 рублей, а рост розничных цен за год почти в два раза превысил уровень инфляции. При этом наценка АЗС не покрывает издержек: доставка, хранение и налоги «съедают» всю прибыль.

«Если добавить транспортные и налоговые издержки, становится понятно — продать топливо в плюс невозможно. Практически каждая заправка сегодня уходит в минус на несколько рублей с литра», — поясняет эксперт по топливному рынку Александр Фролов.

Удар по независимым операторам

В России действует около 28,9 тысячи автозаправочных станций, однако независимые операторы составляют основу конкуренции. Именно они обеспечивают топливом малые города и сельские районы, где нет сетей «Газпромнефти», «Лукойла» или «Роснефти». Сегодня эти компании вынуждены сворачивать работу: им невозможно удерживать цены без поддержки государства.

По данным аналитиков, в Южном федеральном округе реализация бензина сократилась на 14,2%, а в Крыму перебои с топливом достигли 10% — половина местных АЗС уже остановила работу. На Дальнем Востоке временно закрылись еще 28 заправок, или около 2% регионального рынка.

Причины и последствия

Главная причина кризиса — снижение мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после серии атак беспилотников. По оценкам экспертов Института энергетики и финансов, до 30% переработки пострадало в разной степени. Заводы не простаивают полностью, но вынуждены снижать объем производства, что приводит к дефициту топлива на внутреннем рынке.

Кабмин уже продлил запрет на экспорт бензина до конца года, а также рассматривает возможность импортных поставок из Китая, что для России — мера экстренная и крайне нетипичная.

Ситуация в Челябинской области

Бензин марки АИ-92 подорожал на 9,35% за год, по данным Челябинскстата об индексе потребительских цен.

По официальной статистике, бензин марки АИ-92 показал наибольший рост — 9,35% с начала года и 2,57% по сравнению с августом. АИ-95 за год подорожал на 8,68%, а за месяц — на 2,2%. АИ-98 с декабря вырос в цене на 3,28%, а за сентябрь — на 0,41%.

В целом за месяц цены выросли всего на 0,02%. Услуги подорожали на 0,72%, непродовольственные товары — на 0,33%, а продукты даже подешевели на 0,79%.

С начала года цены поднялись на 3,57%. Услуги выросли на 8,77%, продукты — на 2,09%, а другие товары — на 1,13%. Ранее местные власти в Карталинском районе и Озерске обратились в УФАС из-за жалоб водителей на резкое повышение цен на бензин.

Что дальше?

Эксперты призывают не создавать паники: массовая скупка топлива лишь усугубит дефицит. По прогнозам аналитиков «ИнфоТЭК», если в ближайшие недели удастся запустить простаивающие мощности НПЗ, биржевые котировки могут начать снижаться, а рынок — стабилизироваться.

Тем временем Национальный автомобильный союз предложил установить потолок цен на АЗС — стоимость топлива не должна превышать уровень прошлого года, скорректированный на инфляцию. Однако пока решение не принято, а владельцы заправок продолжают работать на грани рентабельности.