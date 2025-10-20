Дожди ожидаются на западе и юго-востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) - С 21 по 23 октября на большей части Казахстана под влиянием антициклона будет малооблачная погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

На западе, северо-западе и на крайнем юго-востоке ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди, на западе возможны сильные осадки.

Также по стране прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере и востоке туман. Минусовая температура ночью сохранится в большинстве регионов, но в целом значительных изменений температурного фона не прогнозируется.

