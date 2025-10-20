Дважды заключивший контракт с ВС России узбекистанец получил на родине три года колонии

CentralAsia (UZ) - Житель Бахмальского района Джизакской области Узбекистана, дважды заключивший контракт с Министерством обороны России и участвовавший в военных действиях на территории Украины, приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на материалы дела Галляаральского районного суда по уголовным делам.

Осужденный Б. М. ранее проходил службу в Вооруженных силах Узбекистана: с 2010 года он был контрактником в войсковой части в Андижанской области, входившей в состав сил противовоздушной обороны (ПВО). До февраля 2018 года он работал водителем в нескольких воинских частях, после чего уволился и уехал на заработки в Москву. В мае 2021 года вернулся домой, но в мае 2023 года вновь отправился в Россию.

В июле 2023 года Б. М. откликнулся на объявление о наборе в российскую армию. Это решение он обосновал финансовыми трудностями из-за задержек зарплаты и сокращения строительных объемов. Заключив первый контракт, узбекистанец отправился в воинскую часть под Тольятти (Самарская область), где в течение трех месяцев прошел подготовку, включая отработку стрельбы из автомата АК-74. В октябре 2023 года был отправлен в село Мирное Луганской области, где занимался доставкой топлива, продуктов и одежды. По его словам, в боевых действиях не участвовал.

В мае 2024 года узбекистанец получил гражданство России. В июле того же года контракт истек, и он оформил российский загранпаспорт. Чтобы скрыть факт своего участия в объявленной Россией специальной военной операции (СВО), привел в негодность свой узбекский загранпаспорт.

Во время службы Б. М. получал ежемесячное денежное довольствие: первые шесть месяцев — по 43,5 тысячи рублей, последующие шесть — по 210 тысяч. На эти средства он приобрел двухкомнатную квартиру в Думиничском районе Калужской области.

По истечении первого контракта вернулся к строительным работам в Москве, но в феврале 2025 года, вновь столкнувшись с сокращением объемов работ, заключил второй контракт с Минобороны РФ. На этот раз его направили в воинскую часть в Севастополе, специализирующуюся на обороне военно-морских сил. Там он получил инструкции по защите от украинских беспилотников. В марте 2025 года, сославшись на зубную боль, уехал на лечение в военный госпиталь в Москве, где провел почти месяц, после чего вернулся в Узбекистан.

Б. М. задержали после того, как один из жителей района сообщил властям, что тот служил в российской армии. В ходе расследования выяснилось, что за время службы Б. М. получил три медали: «За участие в боевых действиях», «За храбрость» II степени и «Спецназ».

На суде Б. М. полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд отметил, что получение гражданства другого государства не освобождает гражданина Узбекистана от уголовной ответственности по национальному законодательству. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины, наличие четверых детей и пожилых родителей.

Приговор вынесен по части 1 статьи 154 («Наемничество») и пункту «а» части 2 статьи 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование») Уголовного кодекса Узбекистана. Б. М. будет отбывать наказание в колонии общего режима.