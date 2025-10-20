Зеленский допустил скорое завершение военных действий и внес в Раду проект закона о продлении военного положения

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Возможно, война приблизилась к своему окончанию, но это не значит, что она точно завершится. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 19 октября, передает «Страна.ua».

«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», - сказал президент.

Также, как передают СМИ его слова, Зеленский назвал неопределённым вопрос территории.

«Россияне, вероятно, имеют в виду, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине», - сказал президент.

Также он снова повторил, что не будет выводить войска из Донбасса.

«Отступления из Донбасса не будет. Точка», - сказал президент.

По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину не нужен Донбасс, а его требования - это лишь способ создать «иллюзию успеха, но никто не может гарантировать, что он не пойдет дальше через несколько лет».

Между тем сегодня Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще 90 дней - до февраля.