Одна железная дорога, три КПП и четыре приоритета: что предлагает Синьцзян Кыргызстану

CentralAsia (CA) - По инициативе посольства Китая группа из представителей Кыргызстана — учёные, дипломаты, ветераны национальной безопасности, сотрудники института омбудсмена и журналисты — посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).

Поездка была приурочена к 70-летию образования региона и призвана показать, как СУАР развивается в рамках политики открытости и укрепления связей со странами Центральной Азии.

Урумчи: технологии, торговля и новая экономика

Синьцзянский парк программного обеспечения

Первым пунктом программы стал Синьцзянский парк программного обеспечения — площадка, где формируется технологическое ядро западного Китая. Здесь развиваются решения для промышленности, сельского хозяйства и городской инфраструктуры. Парк создан в 2017 году и сегодня объединяет десятки стартапов, лабораторий и крупных ИТ-компаний. В регионах СУАР на основе китайской спутниковой системы «Бэйдоу» уже используется более 10 000 агродронов и беспилотных тракторов, что отражает курс на «умное» сельское хозяйство.

Международный «Гранд базар»

Символом культурного многообразия Урумчи является «Гранд базар» — торговый комплекс в исламском архитектурном стиле, открытый в 2003 году в районе Эрдаоцяо. Здесь кипит жизнь Востока — от лавок с коврами и сухофруктами до музыкальных инструментов и чайных. Делегация отметила, что именно здесь лучше всего ощущается сочетание древних традиций и современной торговли.

Выставка к 70-летию образования СУАР

Главная выставка юбилейного года представляет панораму развития региона — от промышленности и борьбы с бедностью до укрепления национального единства. Среди экспонатов — исторические видеокадры, макеты первых фабрик, архивные документы, сцены из универмага «Тяньшань байхо» и интерактивная карта открытых пунктов пропуска, символизирующая расширение внешней торговли.

Выставка «Борьба с терроризмом и экстремизмом»

На специализированной экспозиции представлены фото- и видеоматериалы, рассказывающие о мерах безопасности и профилактике экстремизма. Экспозиция призвана показать, как в регионе укрепляют стабильность и взаимопонимание между народностями.

Международный центр торговли текстилем и одеждой

Следующим объектом стал центр текстиля и одежды — крупнейший узел переработки хлопка в Китае. СУАР производит значительную часть национального объёма хлопка, а создание центров глубокой переработки позволило развить локальную промышленность и экспорт. Сегодня в отрасли занято почти миллион человек.

Кашгар: логистика, агропром и традиции

Свободная экономическая зона Кашгара

В Кашгаре делегация посетила свободную экономическую зону — пилотный проект, где действуют льготные налоговые и таможенные условия для торговли с Центральной Азией и Европой. Здесь сосредоточены логистические терминалы, склады и производственные площадки. На январь 2024 года здесь зарегистрировано 86 резидент-компаний, включая китайские технологические и промышленные предприятия, работающие с экспортом агропродукции, текстиля и электронных компонентов.

Кашгарский технический колледж

Колледж готовит около 11 тысяч студентов по специальностям «гид», «повар», «инженер», «швея», «строитель», «электрик» и др. Выпускники зарабатывают в среднем до 3500 юаней в месяц, многие трудоустраиваются в крупных компаниях города Гуанчжоу.

Компания Jiang Guo Guo Agricultural Technology Co.

Агропромышленное предприятие, основанное в 2015 году в уезде Шуфу, специализируется на сушке и экспорте фруктов, создании кооперативов и рабочих мест в сельских районах. Компания ежегодно закупает десятки тысяч тонн фруктов и поставляет продукцию на внутренний и внешний рынки.

Поликлиника традиционной медицины

В Кашгарской поликлинике традиционной медицины работают около 300 специалистов, включая 65 врачей высшей и средней категории и 45 обладателей научных степеней. Здесь развивают методы иглотерапии, фитолечения, дыхательные практики и реабилитацию, сочетая древние знания с современными технологиями.

Древний город Кашгар

Завершающим пунктом маршрута стал исторический центр Кашгара — одно из самых древних поселений на Шёлковом пути. Узкие улочки, ремесленные мастерские и базар передают атмосферу Востока, где соседствуют традиции, быт и живая культура.

Сотрудничество СУАР и Кыргызстана: новые коридоры взаимодействия

В рамках пресс-тура состоялась встреча с замдиректором канцелярии по иностранным делам СУАР Сяо Евэнем, который подробно рассказал о потенциале региона и перспективах партнёрства с Кыргызстаном.

«Почему Синьцзян — «хорошее место»? Синьцзян расположен в центре Евразии, на северо-западе Китая, граничит с восьмью странами, включая Кыргызстан. Исторически это узел древнего Шёлкового пути — а сегодня один из «золотых коридоров» открытости Китая. Площадь региона — 1,66 млн кв. км, что составляет одну шестую территории КНР. Здесь проживают 56 народностей, 13 из которых — коренные для СУАР, включая уйгуров, ханьцев, казахов, кыргызов и других. Мы дорожим межэтническим единством и религиозной гармонией».

Социально-экономическое развитие.

В 2024 году ВРП Синьцзяна превысил 2 трлн юаней (+6,1 % к 2023-му). Регион поддерживает торговые связи с 213 странами и регионами; доля товарооборота со странами инициативы «Пояс и путь» достигает 90 %. Годовой прирост внешнеторгового оборота — около 100 млрд юаней.

«Одна железная дорога, два парка, три пункта пропуска, четыре приоритета».

Одна железная дорога — проект Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

6 июня 2024 года в Пекине подписаны ключевые документы, а 27 декабря 2024-го в Жалал-Абаде (Кыргызстан) прошла торжественная церемония запуска. На китайской стороне строительство идёт активно; проект призван раскрыть потенциал южного Синьцзяна и снизить логистические издержки в регионе.

Два парка двух стран.

В марте 2024 года подписано соглашение между СУАР и Нарынской областью КР. В октябре 2024-го в Нарыне состоялась церемония запуска индустриального парка. С китайской стороны в проект вошли BAIC (Пекинский автозавод), технологические и логистические компании. В Кашгаре уже выделены 6000 кв.м складов и 1500 кв.м офисов для логистики и производства в интересах партнёров из Нарына. Это практическая реализация концепции «сообщества единой судьбы Китая и стран Центральной Азии».

Три пункта пропуска.

На сегодня функционируют Иркештам, Торугарт и новый переход Бедель, открытый в рамках инициативы по расширению транзитных каналов. Иркештам работает в пилотном режиме 7×24, его пропускная способность достигает 1200 грузовиков в сутки. Через Торугарт за восемь месяцев прошло 1,5 млн тонн грузов. На китайской стороне модернизация инфраструктуры КПП «Бедель» завершается; ожидается, что к 2027 году будет обеспечено полноценное сопряжение дорог и совместный контроль.

Четыре приоритетных направления сотрудничества.

Сельское хозяйство. Запуск индустриального парка по переработке сельхозпродукции на Иркештаме (при участии Кабмина КР). С января по август в КНР ввезено около 1460 тонн кыргызской продукции (чернослив, кишмиш, грецкий орех) на сумму около 16 млн юаней. Возможные новые треки — семеноводство, тепличные технологии, ирригация и борьба с опустыниванием.

Энергетика и зелёная энергия. Компания TBEA реализует в КР проекты модернизации энергосетей и ТЭЦ Бишкека.

Торговля. За январь–август 2025 года товарооборот СУАР и КР составил 11,12 млрд долларов (+15,2 % к предыдущему году). До конца года планируется проведение второго бизнес-форума «Синьцзян–Кыргызстан» и товарной ярмарки.

Гуманитарные связи. Четыре пары городов-побратимов (Урумчи–Бишкек, Урумчи–Ош, Кашгар–Ошская область, Кашгар–Баткенская область), ещё пять пар в подготовке. Предоставляются стипендии кыргызским студентам в вузах СУАР, проводятся благотворительные медицинские акции в Ошской области, реализуются совместные исследования по «Манасу». Курсируют три прямых авиарейса, действует групповой безвизовый режим, развивается трансграничный туризм.

«Мы готовы максимально использовать географическую близость, культурную общность и дополняемость экономик. Приглашаем кыргызских партнёров чаще приезжать в Синьцзян, знакомиться с реальными проектами и вместе переводить договорённости лидеров наших стран в практические результаты», — завершил своё выступление Сяо Евэнь.

Поддержка национальных меньшинств и сохранение культурного наследия

Начальник отдела внешних связей Комитета по делам национальностей СУАР Мунира Аблат рассказала о жизни этнических меньшинств:

«Политика Китая в отношении этнических меньшинств строится на принципах уважения, равенства и поддержки их культурного развития.

Образование и социальная защита доступны для всех жителей региона.

Политические права национальных меньшинств гарантированы законом о национально-территориальной автономии. Руководители регионов, где титульно проживают определённые этносы, назначаются из представителей этих народов.

65,4% депутатов регионального собрания народных представителей СУАР составляют представители национальных меньшинств, а на общекитайском уровне — около 60% делегации от Синьцзяна.

В регионе действует система поддержки национальных культур: в реестр нематериального культурного наследия Китая включено 96 объектов из Синьцзяна, а на региональном уровне зарегистрировано более 300 элементов — от эпоса «Манас» и уйгурских мукамов до монгольского эпоса «Чангар».

Историк Зайнидин Курманов (глава кыргызской делегации) прокомментировал поездку в СУАР так: «В полутора часов лета от Бишкека без словесной трескотни и бюрократических рапортов день за днём молча растет новый Сингапур, Сеул, Токио, которые называются Урумчи и Кашгар. От прежнего провинциального и захолустного Синьцзяна ничего не осталось. Местные жители, тысячелетия занимавшиеся сельским трудом, стремительно превращаются в индустриально-информационную нацию. А такого аэропорта, как в этих городах я не видел ни в Европе, ни в Азии нигде. Построен грандиозный хаб, с 270 рукавами для приземлившихся самолетов. Никакого подвоза пассажиров на автобусах.

Улицы городов широкие и просторные. Много зелени. Прекрасные дороги и дорожные развязки. Нет автомобильных пробок. Современные бетоно-стеклянные и величественные здания гармонично сосуществуют со стариной».

Пресс-тур стал площадкой для обмена мнениями и знакомства с темпами развития СУАР. Китайская сторона подчеркнула готовность углублять сотрудничество с Кыргызстаном в транзитной инфраструктуре, торговле, энергетике и образовании.

В рамках инициативы «Один пояс — один путь» эти проекты рассматриваются как часть единого евразийского экономического пространства, где Кыргызстан и СУАР играют взаимодополняющие роли.