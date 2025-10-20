Рамил Хасан вступил в должность генерального секретаря ТюркПА

CentralAsia (CA) - Рамил Хасан вступил в должность генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркских государств, сообщает пресс-служба парламента КР.

Мехмет Сурейя, ранее занимавший должность руководителя секретариата, на официальной церемонии передал свои полномочия и представил краткий отчет о проделанной работе за последние четыре года.

ТюркПА была создана 21 ноября 2008 года. Помимо Жогорку Кенеша Кыргызстана, в состав ассамблеи входят парламенты Азербайджана, Казахстана и Турции. Деятельность организации осуществляется секретариатом, руководство которым поочередно передается представителям четырех стран.

В соответствии с этим, Рамил Хасан был избран генеральным секретарем на четырнадцатом пленарном заседании ТюркПА, состоявшемся в городе Астана, Казахстан, 12 июня 2025 года.