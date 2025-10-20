экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рамил Хасан вступил в должность генерального секретаря ТюркПА

CentralAsia (CA) -  Рамил Хасан вступил в должность генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркских государств, сообщает пресс-служба парламента КР. 

Мехмет Сурейя, ранее занимавший должность руководителя секретариата, на официальной церемонии передал свои полномочия и представил краткий отчет о проделанной работе за последние четыре года. 

ТюркПА была создана 21 ноября 2008 года. Помимо Жогорку Кенеша Кыргызстана, в состав ассамблеи входят парламенты Азербайджана, Казахстана и Турции. Деятельность организации осуществляется секретариатом, руководство которым поочередно передается представителям четырех стран.

В соответствии с этим, Рамил Хасан был избран генеральным секретарем на четырнадцатом пленарном заседании ТюркПА, состоявшемся в городе Астана, Казахстан, 12 июня 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com