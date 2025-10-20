экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Французская газета показала, какие драгоценности похитили из Лувра

CentralAsia (CA) -  Из французского Лувра 19 октября похитили восемь исторически ценных ювелирных изделий, среди которых тиары, бусы и серьги, принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении, сообщает газета Le Parisien.

Позже нашли разбитую корону Евгении.

Как сообщалось ранее, в ограблении приняли участие четыре человека : двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое руководили скутерами, на которых злоумышленники скрылись. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут. После этого музей был закрыт для посетителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что все виновные в ограблении будут привлечены к ответственности .

