Французская газета показала, какие драгоценности похитили из Лувра
- Азия и мир, общество
- 17:59, 20 октября 2025
CentralAsia (CA) - Из французского Лувра 19 октября похитили восемь исторически ценных ювелирных изделий, среди которых тиары, бусы и серьги, принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении, сообщает газета Le Parisien.
Позже нашли разбитую корону Евгении.
Как сообщалось ранее, в ограблении приняли участие четыре человека : двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое руководили скутерами, на которых злоумышленники скрылись. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут. После этого музей был закрыт для посетителей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что все виновные в ограблении будут привлечены к ответственности .
