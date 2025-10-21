экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Национальный музей “Чингис хаан” представляет новые экспонаты

CentralAsia (MNG) -  

Национальный музей “Чингис хаан” представляет лучшие произведения искусства, которые пополнили его коллекцию с 2022 года и ранее не были доступны широкой публике.

На временной выставке музея “Новые экспонаты” представлено более 150 экспонатов и произведений искусства, в том числе оригинальная рукопись “Болор Толь” XVIII–XIX веков, исторический источник “История Чингис хаана”, опубликованный во Франции в 1677 году, и картина “Хар зурхний хух нуур”, написанная в 1990 году Народным художником Монголии Дагдангийн Амгаланом.

На выставке также представлены памятные марки, в том числе специальная марка 1962 года, выпущенная к 800-летию со дня рождения Чингис хаана, и почтовая марка Возвращение героев Чингис хаана”, выпущенная в честь монгольских миротворцев, которые успешно участвовали в миссии ООН в Сьерра-Леоне и вернулись домой в 2011 году. Эти и другие экспонаты были приобретены музеем путем покупки или пожертвования.

Выставка, организованная с целью популяризации и сохранения исторического и культурного наследия Монголии, будет открыта для публики до 30 октября этого года. 

