Пассажиропоток через границу Монголии увеличился в январе-сентябре 2025 года

CentralAsia (MNG) -

По данным Национального статистического комитета, с января по сентябрь 2025 года границу Монголии пересекли 6042,5 тыс. пассажиров. Это на 624,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из общего числа прибывших пассажиров (3046,5 тыс.) 35,9% пересекли через контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд, 28,1% - через воздушный пункт пропуска “Чингис Хаан”, 8,2% - через Гашуунсухайт, 8,1% - через КПП “Алтанбулаг”, 5,8% - через КПП “Шивээхурэн” и 13,9% через другие пограничные переходы. Из них 2277,0 тыс. были гражданами Монголии, а 769,5 тыс. – иностранными гражданами.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число граждан Монголии, въезжающих в страну, увеличилось на 255,5 тыс., в то время как число иностранных пассажиров увеличилось на 70,5 тыс. За этот период 461,9 тыс. прибывших иностранных пассажиров составляли мужчины, 307,6 тыс. - женщинами.

По возрастным группам, 483,3 тыс. иностранных пассажиров были в возрасте от 30 до 59 лет. По продолжительности пребывания 115,2 тыс. человек находились в стране до 10 дней, 573,5 тыс. - до 30 дней, 7,9 тыс. - 60–90 дней и 73,0 тыс. - более 90 дней.

Среди иностранных пассажиров 64,3% были из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 30,1% - из Европы, 2,9% - из Северной и Южной Америки, 1,6% - из стран Ближнего Востока, 0,9% - из Южной Азии и 0,2% - из Африки. Из числа прибывших 30,9% составили граждане Китайской Народной Республики, 23,5% - Российской Федерации, 21,3% - из Республики Корея, 3,9% - из Японии, 2,7% - из Республики Казахстан и 17,7% - из других стран.

