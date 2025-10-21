В рамках движения “Миллиард деревьев” посажено 117 миллионов деревьев и кустарников

CentralAsia (MNG) -

Осенняя общенациональная кампания по посадке деревьев, проводимая в рамках Национального движения “Миллиард деревьев” и инициированная Президентом Монголии, продлится до конца октября этого года.

За прошедшие выходные более 2500 человек из 225 государственных и частных организаций и предприятий посадили порядка 3500 саженцев 12 видов в трех местах Улаанбаатара. В частности, 65 организаций высадили 500 деревьев в Национальном парке, 50 организаций высадили 500 деревьев и 1500 кустарников в Международном экопарке. Кроме того, примерно 90 организаций высадили по 500 деревьев и кустарников в парке “Новый Налайх”. Школьники также участвуют в этой кампании на добровольной основе.

В ходе осенних дней посадки деревьев более 18 тысяч организаций, предприятий и частных лиц посадили более двух миллионов деревьев по всей стране, а в аймаках, сомонах и столице были проведены ярмарки-продажи саженцев. Прошлой весной около 3400 организаций, предприятий и более 185 тысяч граждан посадили 8,4 миллиона деревьев.

Согласно официальным данным, с момента запуска Национального движения “Миллиард деревьев” по борьбе с опустыниванием по всей стране было посажено и выращено 117 миллионов деревьев. По оценкам, к 2030 году крупные горнодобывающие предприятия посадят 608 миллионов деревьев, а аймаки и столица - более 680 миллионов деревьев и кустарников.

Общенациональная кампания проводится в мае и октябре каждого года в соответствии с Указом Президента Монголии от 2010 года.

