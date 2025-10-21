Азиатский туристический форум 2026 года пройдет в Улаанбаатаре

Профессиональная ассоциация туризма Монголии в партнерстве со Школой гостиничного и туристического менеджмента Гонконгского политехнического университета впервые проведут Азиатский туристический форум в Монголии.

Пятнадцатый форум пройдет в Улаанбаатаре с 11 по 13 июня 2026 года под девизом “Азиатская парадигма гостеприимства и туризма”.

Впервые организованный в 1993 году, форум служит платформой для обсуждения ключевых вопросов туристического сектора Азии, включая тенденции развития, управление услугами, маркетинговые стратегии и проблемы устойчивого развития.

На 15-м Туристическом форуме будут представлены презентации примерно по 20 темам, охватывающими широкий круг вопросов, таких как Азиатское гостеприимство, культура и туризм, инновации и предпринимательство, управление путешествиями класса люкс, оздоровительный и медицинский туризм, искусственный интеллект и сервисная робототехника, цифровая трансформация, природа и региональный и городской туризм.

