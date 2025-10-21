Неделя ООН: Роль Монголии в международных делах

CentralAsia (MNG) -

Первое мероприятие Недели ООН, организованное в рамках празднования 80-летия Организации Объединенных Наций, началось с обсуждения темы "Сильнее вместе: 80 лет во имя мира, развития, прав человека и будущего".

Обсуждение было сосредоточено на вкладе Монголии в многостороннее сотрудничество во всем мире, ощутимых преимуществах, которые она получает как государство-член ООН, уровне отношений и сотрудничества между ООН и Монголией, а также на определении будущих тенденций и укреплении стратегического участия ООН в реализации национальных приоритетов развития Монголии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Министерства иностранных дел В.Энхболд подчеркнул: "Монголия является страной, которая установила дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН. Государства-члены ООН делятся на три категории: наименее развитые, развивающиеся и развитые страны, а Монголия считается развивающейся страной. Сегодня мир отмечает 80-летие создания ООН, крупнейшей и наиболее влиятельной международной организации в мире, играющей жизненно важную роль в глобальном управлении. ООН была создана 24 октября 1945 года, после окончания Второй мировой войны, и в течение 80 лет содействовала миру, развитию и сотрудничеству во всем мире. Для Монголии вступление в ООН в 1961 году стало историческим событием, подтвердившим ее независимость и суверенитет на международном уровне. С тех пор наша страна получает поддержку и помощь от этой Организации и сотрудничает с ней во многих областях".

Монголия, как член ООН, также активно участвует в международных операциях по поддержанию мира, а в 1994 году объявила свою страну зоной, свободной от ядерного оружия, что стало важным шагом на международной арене.

В настоящее время 32 государства-члена ООН классифицируются как развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Монголия активно и продуктивно участвует в защите и отстаивании интересов этих стран на международном уровне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения