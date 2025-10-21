Президент Монголии наложил вето на постановление об отставке премьер-министра

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление №95 Великого Государственного Хурала (Парламента) в целом. Об этом сообщил глава Администрации Президента Алтанхуягийн Уйлстугулдур на брифинге для прессы в Государственном дворце 20 октября.

Решение об отставке премьер-министра Монголии было принято на пленарном заседании Великого Государственного Хурала 17 октября, и большинство присутствующих депутатов проголосовали за предложение об отстранении премьер-министра Гомбожавын Занданшатара от должности.

Президент обосновал своё вето тем, что "во время обсуждения этого вопроса на пленарном заседании парламента процесс голосования не был проведен должным образом, как это предусмотрено двумя статьями Конституции. Кроме того, во время голосования явка депутатов на пленарном заседании 17 октября была засчитана как официальная на основании явки членов парламента на пленарном заседании предыдущего дня. Согласно правилам процедуры, при созыве пленарного заседания на следующий день количество присутствующих парламентариев определяется по результатам регистрации в этот день".

Эти действия рассматриваются как возможное нарушение Конституции и потенциальный подрыв принципа верховенства закона, что привело к наложению вето. Следовательно, это вето должно быть рассмотрено в соответствии с действующим законодательством, подчеркнул Уйлстугулдур.

