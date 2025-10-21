Правительство Японии ушло в отставку

CentralAsia (CA) - Японское правительство во главе с премьером Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра, сообщает NHK. Исиба пробыл на этом посту чуть дольше года.

21 октября в нижней палате парламента пройдут выборы. За день до голосования Либерально-демократическая партия Японии и «Общество обновления Японии» договорились сформировать новую коалицию.

Этот шаг обеспечил необходимое парламентское большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити. Она может стать первой женщиной на этом посту в истории Японии.

В октябре 2024 года ЛДП и ее партнер по коалиции «Комэйто» впервые с 2012 года утратили парламентское большинство в нижней, более влиятельной палате представителей. В июле 2025 года в Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента, и правящая ЛДП снова утратила большинство.

После этого Либерально-демократическая партия Японии выбрала своим новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити — одного из наиболее опытных политиков партии. Она выступает за пересмотр пацифистской Конституции и укрепление армии.

Такаити закончила Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987 году выиграла грант и переехала в США, где работала в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер. В 1989 году вернулась в Японию и уже в 1993-м была впервые избрана в нижнюю палату японского парламента.

Свою первую министерскую должность Такаити получила в 2006 году. Ее назначили сразу на несколько должностей: министра научно-технической политике, министра инноваций, министра по делам молодежи и гендерному равенству, министра безопасности пищевых продуктов, а также министра по делам Окинавы и Северных территорий (так японское правительство называет Южные Курильские острова).

После выдвижения Такаити в Японии распалась правящая коалиция. До этого партия «Комэйто» уже требовала от своего старшего партнера по коалиции ограничить каналы политических пожертвований со стороны корпораций и организаций.