Ильхам Алиев прилетел в Астану с государственным визитом

CentralAsia (KZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды. В аэропорту Астаны его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как уточняется, 21 октября состоятся переговоры между лидерами двух стран, а также пройдет второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

В ходе визита стороны намерены обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества.

В августе казахстанский президент говорил с азербайджанским по телефону. Токаев поздравил Алиева с подписанием мирной декларации между Арменией и Азербайджаном. Соглашение заключили 9 августа в Вашингтоне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения