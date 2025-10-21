экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ильхам Алиев прилетел в Астану с государственным визитом

CentralAsia (KZ) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды. В аэропорту Астаны его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как уточняется, 21 октября состоятся переговоры между лидерами двух стран, а также пройдет второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

В ходе визита стороны намерены обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества.

В августе казахстанский президент говорил с азербайджанским по телефону. Токаев поздравил Алиева с подписанием мирной декларации между Арменией и Азербайджаном. Соглашение заключили 9 августа в Вашингтоне.

