На неделе в Узбекистане ожидается очень тёплая погода

CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели в Узбекистане ожидается очень тёплая погода без осадков, сообщает Узгидромет.

Температурный фон будет в пределах ночью +8…+13 градусов, днём +23…+28 градусов, что будет на 4−6 градусов выше средней климатической нормы.

В Ташкенте: небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

В понедельник днём температура составит +21…+23 градусов. В последующие дни температура будет в пределах ночью +10…+13 градусов, днём +24…+28 градусов