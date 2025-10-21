экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сенат США в 11 раз не принял законопроект о финансировании правительства

CentralAsia (CA) -  Сенат США в очередной раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства, предложенный республиканцами, что ведет к продолжению частичной приостановки работы государственных структур (шатдауна), передает Politico.

Это уже 11 попытка за последние недели, окончившаяся неудачей: документ получил 50 голосов «за» при необходимых 60.

Ранее верхняя палата также отклоняла аналогичные законопроекты, внесенные демократами, что свидетельствует о глубоком политическом тупике. Президент США Дональд Трамп, несмотря на неудачи, выразил уверенность в скорой поддержке республиканского законопроекта демократами.

Частичная приостановка работы правительства началась 1 октября из-за разногласий между партиями по ряду статей расходов. Хотя администрация обещает продолжать выплачивать зарплаты военным и правоохранителям, Трамп ранее предупреждал о возможных значительных сокращениях и увольнениях. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в затягивании кризиса.

