Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером

Санаэ Такаити

CentralAsia (CA) - Председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту, передает Kyodo.

Голосование в нижней палате парламента прошло во вторник, Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил 149 голосов.

Победа Санаэ Такаити стала возможной благодаря альянсу ЛДП с консервативной партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей необходимую поддержку.

В ближайшее время новый премьер приступит к формированию правительства.

64-летняя Такаити — протеже бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и поклонница Маргарет Тэтчер.

Многие женщины, отмечает Associated Press, не считают ее назначение на пост премьер-министра признаком прогресса в вопросах гендерного равенства в Японии.

Так, Такаити выступает против того, чтобы позволить женщинам сохранить девичью фамилию при браке (по японским законам, у супругов должна быть одна фамилия). Выступает она и против однополых браков, и против того, чтобы включить женщин в порядок престолонаследия Хризантемового трона.

При этом во время предвыборной кампании Такаити выступала за налоговые льготы за сидение с детьми и стимулы для компаний, предоставляющих детские сады для своих сотрудников, отмечает CNN.

В вопросах экономики Такаити придерживается «Абэномики» — политики покойного Синдзо Абэ, которая основывается на смягчении денежно-кредитной политики Банка Японии, стимулировании экономики за счет агрессивных государственных расходов и структурных реформ.

Она также выражала желание пересмотреть торговую сделку с США, которую заключил ее предшественник Сигэру Исиба. У Такаити будет возможность встретиться с американским президентом Дональдом Трампом уже в конце октября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Насколько успешной будет экономическая политика Такаити (если ей удастся воплотить ее в жизнь) в условиях слабой йены и растущих цен, неизвестно, но сообщения о коалиции ЛДП и Партии инноваций привели к падению японских финансовых рынков.

Она также выступает за пересмотр пацифисткой Конституции Японии и регулярно посещала храм Ясукуни, в котором поклоняются духам павших воинов, в том числе — осужденным военным преступникам (в Китае и Корее считают, что посещая это святилище, политики отрицают ответственность Японии за военные преступления), пишет «Би-би-си».

Такаити в 2004 году вышла замуж за коллегу по партии Таку Ямамото — при этом не сходив ни на одно свидание с ним. Они развелись в 2017 году из-за политических разногласий и вновь поженились в 2021-м. В первом браке Такаити взяла фамилию мужа (при этом в общественной жизни она продолжила по его настоянию использовать свою девичью фамилию), а во втором — муж взял ее фамилию.

Санаэ Такаити — поклонница жанра heavy metal и с юности играет на ударных инструментах; сейчас у нее дома стоит электронная ударная установка, которая помогает Такаити бороться со стрессом.

В молодости она также любила ездить на мотоцикле, но в 1993 году, начав свою политическую карьеру, Такаити отказалась от этого хобби, опасаясь, что аварии могут помешать ее работе.