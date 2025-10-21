Минэнерго Казахстана опровергло слухи о перебоях с газом после атаки на Оренбургский ГПЗ

CentralAsia (KZ) - Приостановка работы Оренбургского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в результате атаки беспилотника не повлияла на поставки газа в Казахстан. Об этом заявили в Министерстве энергетики республики.

Таким образом в ведомстве опровергли появившиеся в ряде СМИ и соцсетях слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях. Газоснабжение регионов и столицы «осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без каких-либо ограничений», заверили в министерстве.

Стабильность поставок, как указано в сообщении, гарантируется за счет заранее предусмотренных резервных механизмов. Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется.

Как ожидается, Оренбургский ГПЗ возобновит прием казахстанского газа в ближайшее время. Из-за действующих сейчас ограничений оператор месторождения Карачаганак (откуда поступает сырье) контролируемо снизил объем добычи.

«Данная мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана. Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ», — добавили в ведомстве.

По информации Reuters, Казахстан был вынужден сократить добычу нефти и газового конденсата на Карачаганаке на 25-30% после прекращения подачи газа на Оренбургский ГПЗ.

Оренбургский ГПЗ — крупнейший в России завод по переработке природного газа. О том, что его атаковал беспилотник, стало известно утром 19 октября. Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в результате произошло «возгорание одного из цехов».

Карачаганак — нефтегазоконденсатное месторождение в Западном Казахстане. Часть добытого там газа закачивается обратно в пласт, оставшийся объем отправляют в Россию, на Оренбургский газоперерабатывающий завод, так как своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет.

По действующим договоренностям, с Карачаганака на Оренбургский ГПЗ могут поставлять до 9 млрд кубометров газа в год вплоть до 2038 года.

