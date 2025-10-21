Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Астану с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Глава нашего государства отметил, что это важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзнических взаимоотношений между странами.

«Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более Азербайджан сейчас под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнёрства является очень важной задачей», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев сказал, что сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития: в стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной.

«Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые вы осуществляете, и полностью поддерживаем ваш курс на модернизацию страны, укрепление её потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании высшего межгосударственного совета мы ещё раз пройдёмся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнёрства», – сказал президент Азербайджана.

Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах. Отдельное внимание они уделили культурно-гуманитарному взаимодействию.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения