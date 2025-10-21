экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте

CentralAsia (CA) -  Бывший президент Франции Николя Саркози утром во вторник покинул свой дом в Париже, чтобы отправиться в тюрьму Ла-Санте. С сегодняшнего дня политик будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Саркози вышел из дома со своей женой Карлой Бруни. Толпа сторонников встречала его на улице и скандировала: «Николя! Николя!», сообщает Reuters. Вскоре кортеж с экс-президентом прибыл к зданию тюрьмы.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Расследование в отношении него началось в 2013-м. Суд признал, что президентскую кампанию политика незаконно финансировали власти Ливии. Саркози вину не признал, а решение суда назвал «унижением Франции».

25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы. Бывший президент будет отбывать срок в одиночной камере в спецкрыле для «уязвимых заключенных» — так называемом VIP-отделении. 20 октября источник Figaro сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял предшественника в Елисейском дворце перед его тюремным заключением. Официально о такой встрече не сообщалось.

