Всенародный референдум 1945 года сыграл решающую роль в реализации принципа “всеобщих” выборов

В понедельник, 20 октября, в Национальном музее “Чингис хаан” состоялась Международная научная конференция на тему “80 лет всенародного референдума о независимости”. Мероприятие было организовано Советом национальной безопасности совместно с Институтом истории и этнологии Академии наук Монголии.

Конференция была приурочена к 80-летию всенародного референдума о независимости Монгольской Народной Республики (МНР).

Целью конференции является продвижение изучения истории всенародного референдума о независимости Монгольской Народной Республики на новый уровень и развитие сотрудничества между отечественными и зарубежными учеными и академическими организациями, проводящими исследования в этой области. Кроме того, история независимости Монгольской Народной Республики играет важную роль в пропаганде ценности независимости среди граждан и молодежи.

В ходе конференции доктор Н.Хишигт, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии Академии наук Монголии, подчеркнула в своем выступлении, что всенародный референдум 1945 года был значимым в том смысле, что он последовательно придерживался принципов представительной демократии и принцип “всеобщих” выборов.

“На 76-м заседании Президиума Малого Хурала, состоявшемся 21 сентября 1945 года, было принято Постановление “О проведении всенародного референдума о независимости Монгольской Народной Республики”. Согласно постановлению, подготовка к референдуму началась 10 октября, и его планировалось провести одновременно по всей стране 20 октября. В нем должны были принять участие все граждане старше 18 лет, за исключением тех, кто был признан невменяемым или лишен избирательных прав по решению суда. Список избирателей был составлен по территориальному признаку, и голосование было полностью добровольным. Любое принуждение любыми средствами должно было рассматриваться как нарушение Конституции и строго наказываться в соответствии с законом. 18 октября 1945 года в городах и аймаках был составлен Список голосующих, включающий количество людей, передвигавшихся по дорогам и перекресткам до 20 октября. Для участия в референдуме было зарегистрировано 494 960 человек.

Государственный радиокомитет, центральные и местные газеты взяли на себя ответственность за информирование населения, и их редакционная политика и деятельность были полностью сосредоточены на информировании общественности о цели и важности голосования и подготовке к нему. Из 494960 избирателей, имеющих право голоса, внесенных в список, 487409 приняли участие в референдуме о независимости Монгольской Народной Республики, что означает, что референдум был одобрен 100% избирателей. Это голосование преподало нам исторический урок: основа стабильности и силы монгольского государства заключается в активном участии, поддержке и национальном единстве граждан”, – отметила д-р Хишигт.

Д-р Данзангийн Лундээжанцан из Университета Шихихутагт в своем выступлении подчеркнул: “Понятие “суверенитет” неразрывно связно с понятием “независимости”. Суверенитет в значительной степени выражает характеристики верховной власти государства. Независимость означает независимость страны и уровень ее экономического, политического и культурного развития. Суверенитет — это более широкое юридическое понятие, поскольку оно включает в себя качество независимости. Надлежащий баланс и вазимосвязь между независимостью и суверенитетом создадут условия для надежной защиты национальной безопасности страны. “Суверенитет” и “независимость” являются одним из основополагающих критериев определения субъекта “государства”.

В конференции приняли участие ученые из Монголии, России и Японии, которые обсудили 12 докладов, посвященных политике, результатам и ​​решениям, принятым лидерами союзных держав в отношении независимости Монгольской Народной Республики после окончания Второй мировой войны. Участники также обсудили процесс, результаты и историческое значение референдума, включая позиции правительств СССР и Китая, а также новую информацию и факты, связанные с историей всенародного референдума.

Во время конференции в Национальном музее “Чингис хаан” Национальный центральный архив Монголии представил выставку новых интересных документов, фотографий и артефактов из своих архивов, связанных с референдумом о независимости.

