Монгольские спортсмены завоевали 13 медалей на Кубке мира в Астане

CentralAsia (MNG) -

Кубок мира 2025 года по рукопашному бою среди мужчин и женщин, приуроченный к 30-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, прошел в Астане с 6 по 8 октября.

По итогам соревнований Монголия продемонстрировала впечатляющие результаты на соревнованиях. Спортсмены завоевали 13 медалей: две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых в дисциплине “самооборона” и категории “рукопашный бой”.

Курсант 633-го курса Школы чрезвычайных ситуаций Университета внутренних дел Монголии М.Бат-Эрдэнэ завоевал серебряную медаль в соревнованиях по самообороне в весовой категории до 80 кг.

В Кубке мира приняли участие 11 спортсменов из Монголии под руководством подполковника Х.Оналбека, старшего преподавателя Института физической культуры и служебной подготовки Университета внутренних дел Монголии.

