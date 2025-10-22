СМИ сообщают о возможном срыве саммита Путина и Трампа в Будапеште. Президент США заявил, что решение пока не принято

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Во вторник сразу несколько западных СМИ сообщили, что встреча в Будапеште, о которой на прошлой неделе договорились президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, может не состояться.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новости о том, что саммита Трампа и Путина в Будапеште не будет, распространяются, чтобы сорвать его.

«С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы его не произошло. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. Одна и та же история почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничто не ново под солнцем. На этот раз все будет по-другому. Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет», – написал дипломат.

В свою очередь спикер МИД РФ Мария Захарова назвала «инфобалаганом» сообщения о срыве встречи Путина и Трампа в Будапеште.

«Настоящий инфобалаган партии войны», – заявила она.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что подготовка к саммиту в Будапеште продолжается.

«СМИ искажают комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать предстоящий саммит», - заявил Дмитриев.

Дональд Трамп заявил, что решение по встрече с Путиным или ее отмене пока не принято.

«Не хотелось бы терять время впустую. <...> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения», - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналиста, президент США подчеркнул, что не называл саммит в Будапеште пустой тратой времени «Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней», - заявил республиканец.