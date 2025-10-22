экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР запустила неопознанную баллистической ракету в Японское море

CentralAsia (CA) -  В Северной Корее прошли испытания баллистической ракеты, по меньшей мере одна была выпущена в сторону Японского моря, следует из сообщения южнокорейского агентства «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

Запуск зафиксирован в 8:20, определить тип ракеты, высоту и дальность, по всей видимости, военным не удалось.

Предыдущие запуски баллистических и крылатых ракет малой дальности с территории КНДР в сторону Японского моря были зафиксированы 8 и 22 мая. Это первый запуск с момента прихода к власти в июне в Республике Корея правительства президента Ли Чжэ Мена. Также отмечается, что запуск состоялся в преддверии предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила СМИ, что ракета не пролетала над исключительной экономической зоной страны. По информации Kyodo, глава кабмина отдала распоряжение Минобороны и МИД страны собрать информацию о новом ракетном пуске Пхеньяна и провести анализ.

